Зеленский в Давосе: «Любое реагирование на массовый голод уже опоздало» — Finance.ua
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Зеленский в Давосе: «Любое реагирование на массовый голод уже опоздало»

Сегодня 14:44
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Президент Зеленский заявил, что любое реагирование мира на голод является по определению запоздалым, ведь у мира нет инструмента для превентивного реагирования на продовольственные кризисы.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник.
«Любое реагирование на массовый голод запоздало уже по определению: голод надо останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента», — заявил президент.
Поэтому, продолжил он, Украина предлагает создать организацию стран-экспортеров продовольствия. Ранее министр агрополитики Николай Сольский на встрече министров G7 призвал к созданию влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, реагирующей на мировые вызовы на рынке.
Зеленский добавил, что у мира должна быть страховка от голода, и Украина готова предоставить площадку для работы такой организации.
Кроме того, в своем выступлении Зеленский подчеркнул, что российская война против Украины показала, что «помощь государству, на которое напали, тем ценнее, чем быстрее его оказывают».
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«Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции — если бы мы получили их 100% потребности сразу в феврале, результатом были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны финансы, по меньшей мере 5 млрд долл., и весь объем средств, необходимых для восстановления», — подчеркнул президент.
Именно поэтому Украина создала Фонд восстановления Ukraine24, и Зеленский призвал всех партнеров присоединиться к восстановлению Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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