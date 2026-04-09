0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Продлят ли топливный кешбэк после 1 мая — ответ Минэкономики

Энергетика
46
Вместо прямого регулирования цен или снижения налогов государство внедрило адресную помощь
Вместо прямого регулирования цен или снижения налогов государство внедрило адресную помощь
По программе топливного кешбэка украинцам ежедневно начисляется около 20 млн грн. В то же время, срок действия программы остается ограниченным.
Об этом заявило Министерство экономики в комментарии РБК-Украина.
Там отметили, что этот инструмент избран как наиболее адресный (до 1000 грн в месяц). Он эффективнее, чем снижение акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности. Правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансирования рынка и дефицита.

Продлят ли выплаты после 1 мая

В министерстве отметили, что решение о продлении топливного кешбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.
Программа создавалась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов. Окончательное решение о ее продлении будет зависеть от двух факторов:
  • ситуация на мировом рынке нефтепродуктов;
  • экономическая целесообразность и актуальность такой поддержки.
В Минэкономики отмечают, что цифровая инфраструктура программы уже опробована, поэтому государство может быстро адаптировать его параметры под любую рыночную ситуацию.
На сегодняшний день рынок горючего стабильный, а ресурс есть в достаточном количестве по всей стране. Ежедневно по программе топливного кешбэка насчитывается около 20 млн грн, что полностью соответствует предыдущим прогнозам.

Почему выбрали формат кешбэка

Как объяснили в Минэкономики, вместо прямого регулирования цен или снижения налогов государство внедрило адресную помощь. Это позволяет поддержать уязвимые категории потребителей, не создавая дефицит на рынке и не уменьшая поступления в бюджет.
Кешбэк позволяет частично компенсировать расходы на топливо в пределах 1000 гривен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что программой «Кешбэк на горючее» уже воспользовались 1,3 млн украинцев. В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. Полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины.
По материалам:
РБК-Україна
АЗСГорючее
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems