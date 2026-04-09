Продлят ли топливный кешбэк после 1 мая — ответ Минэкономики
По программе топливного кешбэка украинцам ежедневно начисляется около 20 млн грн. В то же время, срок действия программы остается ограниченным.
Об этом заявило Министерство экономики в комментарии РБК-Украина.
Там отметили, что этот инструмент избран как наиболее адресный (до 1000 грн в месяц). Он эффективнее, чем снижение акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности. Правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансирования рынка и дефицита.
Продлят ли выплаты после 1 мая
В министерстве отметили, что решение о продлении топливного кешбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.
Программа создавалась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов. Окончательное решение о ее продлении будет зависеть от двух факторов:
- ситуация на мировом рынке нефтепродуктов;
- экономическая целесообразность и актуальность такой поддержки.
В Минэкономики отмечают, что цифровая инфраструктура программы уже опробована, поэтому государство может быстро адаптировать его параметры под любую рыночную ситуацию.
На сегодняшний день рынок горючего стабильный, а ресурс есть в достаточном количестве по всей стране. Ежедневно по программе топливного кешбэка насчитывается около 20 млн грн, что полностью соответствует предыдущим прогнозам.
Почему выбрали формат кешбэка
Как объяснили в Минэкономики, вместо прямого регулирования цен или снижения налогов государство внедрило адресную помощь. Это позволяет поддержать уязвимые категории потребителей, не создавая дефицит на рынке и не уменьшая поступления в бюджет.
Кешбэк позволяет частично компенсировать расходы на топливо в пределах 1000 гривен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что программой «Кешбэк на горючее» уже воспользовались 1,3 млн украинцев. В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. Полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины.
Продлят ли топливный кешбэк после 1 мая — ответ Минэкономики
