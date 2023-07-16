Продажи Chevrolet Camaro взлетели перед снятием с производства — Finance.ua

Продажи Chevrolet Camaro взлетели перед снятием с производства Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Продажи Chevrolet Camaro взлетели перед снятием с производства

Культовый Chevrolet Camaro уйдет в историю в конце 2023 года, из-за чего значительно активизировались поклонники модели.

Так, в период с апреля по июнь Chevrolet продала 9 557 новых Camaro, что на 110% больше, чем кварталом ранее и на 54% больше, чем во втором квартале прошлого года.

По итогам трех месяцев Camaro практически настиг Ford Mustang, продажи которого составили 10 760 единиц, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Лидером сегмента остается Dodge Challenger (12 904 единицы), при этом лидер сократил продажи на 5%.

Читайте также Упростит жизнь водителям: Chevrolet готовят проекционный дисплей с дополненной реальностью

Chevrolet Camaro перестанут продавать в 2024 году, а финальная спецверсия Collector’s Edition появится в шоу-румах в конце лета.

Напомним, Chevrolet Camaro — это автомобиль сегмента Pony car производства Chevrolet, который производится с 1966 года. Производство модели было приостановлено в 2002 году и возобновлено на новой технической базе в 2009 году. Название Camaro производно от французского camarade — друг, приятель. Как модель Chevrolet Camaro существует до сих пор, но за свою историю платформа и концепция автомобиля неоднократно претерпевала серьезные изменения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.