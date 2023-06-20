Упростит жизнь водителям: Chevrolet готовят проекционный дисплей с дополненной реальностью — Finance.ua

Упростит жизнь водителям: Chevrolet готовят проекционный дисплей с дополненной реальностью 20.06.2023, 02:21 — Технологии&Авто

Упростит жизнь водителям: Chevrolet готовят проекционный дисплей с дополненной реальностью

В Chevrolet разрабатывают инновационный проекционный дисплей с технологией дополненной реальности. Это позволит сделать вождение авто более информативным. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружили новую разработку от Chevrolet. В нем описывается технология, позволяющая водителям обмениваться информацией по ситуации на дороге в реальном времени и передавать ее на проекционный дисплей.

В патенте сказано, что один водитель может ехать по маршруту и ​​записывать видеоролики со звуком. Затем эти ролики получат другие водители, которые могут узнать полезную информацию по своему маршруту.

Для работы системы достаточно наличие камер, GPS, проекционного дисплея, микрофона и динамиков. Все эти устройства будут доступны в базовых комплектациях многих будущих автомобилей Chevrolet.

Для технологии предусмотрено сразу несколько сфер применения. Водители могут делиться не только интересными местами, но и информацией о непогоде, предупреждениями о сильной жаре и опасных диких животных в регионе.

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Фокус По материалам:

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