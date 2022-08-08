Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров — Finance.ua
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Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров

Личные финансы
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Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров
Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров
За июль в Украине первую регистрацию прошли 45,8 тыс. авто с пробегом. Это почти вдвое меньше, чем в июне, и на 16% меньше, чем в июле прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация «Укравтопром».
В предыдущие месяцы продажи б/у авто в Украине стабильно росли, что было обусловлено бесплатной растаможкой. После ее отмены с 1 июля импорт авто с пробегом снизился примерно в 10 раз — их ввезли только 9249. Впрочем, новых автомобилей за июль купили гораздо меньше.
Примерно 75% подержанных машин, пригнанных в июле, были старше 10 лет. Доля авто в возрасте 5-10 лет составляет 15%, а машин младше 5 лет — 10%.
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Больше всего б/у авто поставили на учет во Львовской области — 14%. На втором месте — Волынская область (11%), а на третьем — Ровенская (8%).
Названы и самые популярные б/у авто в Украине. Лидеры рынка не изменились.

ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине за июль 2022 года:

  1. Volkswagen Passat — 2,8 тыс. шт.;
  2. Volkswagen Golf — 2,7 тыс. шт.;
  3. Renault Megane — 2,2 тыс. шт.;
  4. Skoda Octavia — 1,7 тыс. шт.;
  5. Ford Focus — 1,3 тыс. шт.
Итого с начала года в Украине первую регистрацию прошли 310,2 тыс. авто с пробегом — на четверть больше, чем годом ранее.
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По материалам:
Finance.ua
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