Импорт подержанных авто упал почти в 10 раз — Finance.ua

Импорт подержанных авто упал почти в 10 раз Сегодня 13:39 — Личные финансы

Импорт подержанных авто упал почти в 10 раз

В течение июля в Украину из-за границы привезли 13,9 тысячи новых и подержанных автомобилей. Таким образом, импорт подержанных авто снизился почти в 10 раз, если сравнивать с июнем.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

За этот период в бюджет пришло 1,72 млрд грн прямых поступлений, в частности:

ввозная пошлина — 384 млн грн;

акцизный налог — 263 млн грн;

НДС — 1079 млн грн.

Если отнять от этой суммы таможенные платежи за новые автомобили, показатели будут значительно меньше, ведь размер НДС и пошлины пропорционально зависит от их стоимости. Новые машины дороже, а значит и налогов за них уплатили больше. В среднем за одно авто в июле заплатили 124,2 тысячи гривен налогов.

Эксперты Института исследований считают, что объемы импорта подержанных авто в августе будут еще меньше.

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«В июльскую статистику попало много автомобилей, которые украинцы купили еще во время действия „нулевого“ растаможивания, но не успели, — объясняет глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий. — Также сейчас „доплывают“ авто из Америки, которые „зависли“ в портах Европы». После того как этот отложенный спрос будет удовлетворен, показатели будут еще хуже, прогнозирует эксперт.

Уменьшение количества импорта было замечено на практике в автобизнесе. В июле значительно вырос курс валют . Поскольку автомобили продают за границей за евро или доллары, пошлины и НДС пропорциональны стоимости авто в пересчете на гривны, а акциз начисляют в евро — растет и растаможка в национальной валюте.

«Это существенно снижает платежеспособность украинцев, ввоз авто из-за границы становится экономически невыгодным, как следствие — спрос на услуги существенно уменьшается, — рассказывает директор компании West Auto Hub Юлия Рыковская. — Работа бизнеса — это также уплата налогов, рабочие места, экономическая активность, которая сейчас очень важна. В такие сложные времена для каждого стоило бы найти компромисс в сфере налогообложения, учитывая обстоятельства».

Примечательно, что в июле в интернет-продажах автотранспорта наблюдалось повышение активности как продавцов, так и покупателей. Каталоги предложений продолжали пополняться «свежепригнанными» автомобилями, которые после оформления и подготовки попадали в продажу. В свою очередь потенциальные покупатели проявляют повышенный интерес уже фактически к остаткам из основной волны «свежепригнанных» авто.

Также часть продавцов, которые боялись назначить определенную цену на свои машины во время действия «нулевого растаможивания», чтобы не продешевить, вернулись к продажам по «старым» ценам.

«Однако в последующие месяцы, после довольно быстрого исчерпания запасов на рынке упомянутых „свежепригнанных“ авто, подорожания транспортировки машин из США и роста курса валюты, скорее всего, придется наблюдать определенное снижение темпов торгов автомобилями, и не только в интернете, но и в целом», — говорит Остап Новицкий, аналитик Auto.Ria.

Фінансовий клуб По материалам:

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