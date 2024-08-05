Продажи Apple в Китае упали на 6,5% — Finance.ua

Продажи Apple в Китае упали на 6,5% 05.08.2024, 01:23 — Фондовый рынок

Продажи Apple в Китае упали на 6,5%

Продажи компании Apple в Китае упали на 6,5% до $14,7 млрд, не оправдав прогноз Уолл-стрит в $15,3 млрд. Результаты возродили опасения, что Apple теряет позиции на одном из важнейших зарубежных рынков.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания сталкивается с более жесткой конкуренцией в регионе, и китайское правительство ограничило использование иностранных технологий на некоторых рабочих местах.

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В то же время Apple прогнозирует, что новые функции искусственного интеллекта будут стимулировать обновление iPhone в ближайшие месяцы, что поможет компании преодолеть спад продаж, особенно сильно ударивший по ее бизнесу в Китае. Генеральный директор Тим Кук заявил, что будущие функции Apple Intelligence дадут покупателям повод покупать новые телефоны.

Apple вернулась к росту выручки с увеличением на 5% до $85,8 млрд. Это превзошло оценку аналитиков в $84,5 млрд. В целом оптимистичные результаты третьего квартала были омрачены слабыми продажами в Китае.

Apple объяснила большую часть спада влиянием сильного доллара, заявив, что базовый бизнес в Китае действительно здоровее, чем прежде. Три месяца назад руководители говорили, что замедление было связано не столько с iPhone, сколько со слабой продажей других продуктов.

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«Мы понимаем, что это очень конкурентный рынок смартфонов, но мы считаем, что в контексте более широкой экономики мы процветаем», — сказал финансовый директор Лука Маэстри.

Apple заявила, что общий объем продаж в этом квартале вырастет примерно на 5%. Уолл-стрит прогнозирует рост на 4%. Услуги станут ключевым моментом этого периода, показав двузначный рост, заявили руководители. Бизнес услуг, включающий App Store, Apple Music и стриминговую платформу TV+, продолжает оставаться драйвером роста. В прошлом квартале он принес $24,2 млрд продаж, увеличившись на 14%.

Продажи флагманского продукта Apple, iPhone, составили $39,3 млрд. Хотя эта цифра немного снизилась по сравнению с прошлым годом, она превзошла ожидания Уолл-стрит.

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Бизнес iPad от Apple выиграл от долгожданного выпуска новых моделей. Выручка увеличилась на 24% до $7,16 млрд.

Компания также представила Apple Intelligence в прошлом квартале, продемонстрировав новые инструменты ИИ на своей конференции разработчиков в июне. Но ожидается, что технология, предназначенная для iPhone, iPad и Mac, будет выпущена для клиентов не ранее октября.

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