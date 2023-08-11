Продавцы, патрульные полицейские, учителя: кого ищут работодатели в Киеве — Finance.ua

Продавцы, патрульные полицейские, учителя: кого ищут работодатели в Киеве Сегодня 10:00 — Личные финансы

Продавцы, патрульные полицейские, учителя: кого ищут работодатели в Киеве

По состоянию на 1 августа 2023 года на учете Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) находилось 2,8 тыс. безработных и насчитывалось 7,8 тыс. вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба КГЦЗ.

В разрезе профессий наибольший спрос на работодателей наблюдался на работников сферы торговли и услуг (21%), среди которых востребованы продавцы продовольственных товаров, продавцы-консультанты, повара, социальные работники, полицейские патрульной службы, охранники, помощники воспитателей.

Высокий спрос: (18%) на учителей общеобразовательных учреждений, фармацевтов, воспитателей учреждений дошкольного образования, инженеров, врачей общей практики, семейных врачей, практических психологов, экономистов.

Также высок спрос на квалифицированных рабочих с инструментом — 17% (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари разных специальностей, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электрогазосварщики, маляры).

Остается высоким спрос (по 13% соответственно) на представителей простейших профессий (рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, дворники, подсобные рабочие, уборщики территорий, грузчики) и специалистов с опытом работы — сестер медицинских (братьев медицинских), бухгалтеров, сестер медицинских (братьев медицинских) по диетическому питанию, ассистентов учителя, электромехаников, воспитателей.

Среди работников по обслуживанию оборудования (10%) востребованы водители автотранспортных средств, токари, трактористы, машинисты железнодорожно-строительных машин, водители трамваев, операторы станков с программным обеспечением, машинисты насосных установок, фрезеровщики.

Напомним, в июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.

Справка Finance.ua:

В Украине у 66% айтишников есть возможности для сбережений. А зарплаты 97% айтишников превышают среднюю зарплату в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua. ІТ в Украине является привлекательной сферой для работы, прежде всего, благодаря высоким зарплатам. Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, в 2022 году составила 14 847 грн ($406).

В июле 2023 года количество вакансий не увеличилось, но зарплаты продолжают расти. Конкуренция соискателей, равно как и дефицит кадров, держится на довоенном уровне. Большинству украинцев гораздо легче найти работу, чем в прошлом году, кроме ІТ-специалистов.

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