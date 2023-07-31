Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов — Finance.ua

Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов Сегодня 10:10 — Кредит&Депозит

Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов

Северный апелляционный хозяйственный суд 1 августа повторно рассмотрит иск Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в ПриватБанке.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

На предыдущем заседании, 15 июня, юристы банка отстояли прозрачность судебного процесса, не дав оппонентам перевести дело в закрытое рассмотрение.

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В деле предприятие И. Коломойского требует прекращения обязательств по четырем кредитным договорам с ПриватБанком. Речь идет о кредите в рамках масштабной схемы вывода средств из банка, в результате которой финансовое учреждение понесло многомиллионные убытки. Дело в настоящее время исследуется Канцлерским судом штата Делавер (США).

По словам юристов ПриватБанка, НЗФ пытается получить «правильное» решение украинской судебной инстанции о «якобы исполненных» кредитных договорах перед банком в части использования средств по целевому назначению и возврата кредита за счет собственной прибыли. Однако это не соответствует действительности.

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«Компании, связанные с экс-владельцами, подали сотни исков в ПриватБанк , которые перетасовываются в украинских судах разных инстанций. Они должны использовать эти решения во избежание ответственности в судах иностранной юрисдикции за мошеннические схемы вывода средств из банка. Банк уверен в своей позиции и не перестанет отстаивать справедливость», — отметили в ПриватБанке.

Напомним, с 2020 года заемщики, аффилированные с бывшими собственниками, в том числе и НЗФ, подали против ПриватБанка более 200 исков на миллиардные суммы. Дела были объединены в 14 производств. В исках содержится требование прекратить их кредитные договоры с ПриватБанком как исполненные.

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