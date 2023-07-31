Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов

Кредит&Депозит
69
Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов
Проблемные заемщики ПриватБанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов
Северный апелляционный хозяйственный суд 1 августа повторно рассмотрит иск Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в ПриватБанке.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
На предыдущем заседании, 15 июня, юристы банка отстояли прозрачность судебного процесса, не дав оппонентам перевести дело в закрытое рассмотрение.
Читайте также
В деле предприятие И. Коломойского требует прекращения обязательств по четырем кредитным договорам с ПриватБанком. Речь идет о кредите в рамках масштабной схемы вывода средств из банка, в результате которой финансовое учреждение понесло многомиллионные убытки. Дело в настоящее время исследуется Канцлерским судом штата Делавер (США).
Место для вашей рекламы
По словам юристов ПриватБанка, НЗФ пытается получить «правильное» решение украинской судебной инстанции о «якобы исполненных» кредитных договорах перед банком в части использования средств по целевому назначению и возврата кредита за счет собственной прибыли. Однако это не соответствует действительности.
Читайте также
«Компании, связанные с экс-владельцами, подали сотни исков в ПриватБанк, которые перетасовываются в украинских судах разных инстанций. Они должны использовать эти решения во избежание ответственности в судах иностранной юрисдикции за мошеннические схемы вывода средств из банка. Банк уверен в своей позиции и не перестанет отстаивать справедливость», — отметили в ПриватБанке.
Напомним, с 2020 года заемщики, аффилированные с бывшими собственниками, в том числе и НЗФ, подали против ПриватБанка более 200 исков на миллиардные суммы. Дела были объединены в 14 производств. В исках содержится требование прекратить их кредитные договоры с ПриватБанком как исполненные.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.