ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ — Finance.ua

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ Сегодня 11:00 — Личные финансы

ПриватБанк начинает выплату денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Помощь получат внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, которые предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.

Условия

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц:

к одной из категорий уязвимости, среди которых многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет,

люди с инвалидностью (I-II группа),

неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях),

люди старше 60 лет,

семьи, члены которых имеют хронические заболевания,

семьи с беременными и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

Размер помощи

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.

Как получить

Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.

Как отметили в ПриватБанке, регистрация на получение помощи уже закрыта.

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