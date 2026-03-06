Проблема прозрачности: только каждая третья компания подала финансовый отчет Сегодня 12:24

Украинские компании все реже подают финансовую отчетность в установленные сроки. По итогам прошлого года только около трети бизнесов отчитались вовремя. Несмотря на возврат обязательной подачи отчетности, ситуация пока не улучшается.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Сколько компаний подали отчетность

За прошлый год украинские компании подали 412 055 финансовых отчетов. Это примерно 30% от 1 374 026 предприятий, которые были зарегистрированы в Украине по состоянию на конец года.

При этом количество отчетов, поданных в срок, уменьшается. По сравнению с предыдущим годом, показатель сократился еще на 4%.

Почему компании отчитываются реже

Как отмечают специалисты Опендатабот, вероятно, такая тенденция связана с тем, что в начале полномасштабного вторжения обязанность подавать финансовую отчетность была временно отменена. После возвращения ответственности за предоставление отчетов ситуация полностью не восстановилась.

Напомним, что с 5 июля 2025 года предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать государственную статистическую и финансовую отчетность. Данные за предыдущие периоды можно было уточнить в начале октября того же года.

Зачем нужна финансовая отчетность

СЕО Опендатабот Алексей Иванкин отмечает, что финансовая отчетность — важный инструмент прозрачности бизнеса.

«Финансовая отчетность — это не формальность, а основа прозрачного бизнеса. Она позволяет партнерам, клиентам и самому бизнесу увидеть реальное состояние компании, ее позицию на рынке и потенциал для роста. Именно открытость данных формирует доверие и новые возможности для сотрудничества — и это значительно важнее любых штрафных санкций за непредоставление отчетов», — отметил он.

Доход компании показывает выручку от всех видов деятельности и позволяет оценить ее позицию на рынке, тогда как чистая прибыль демонстрирует прибыльность бизнес-модели.

