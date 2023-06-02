ПриватБанк выпускает карты для получения госсредств на оздоровление детей — Finance.ua

ПриватБанк выпускает карты для получения госсредств на оздоровление детей
ПриватБанк присоединился к экспериментальному государственному проекту оздоровления — монетизации услуг на оздоровление и отдых детей, требующих особого социального внимания и поддержки, и начал выпуск специальных карт для получения средств.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Родители детей, имеющих право на получение такого пособия, могут открыть специальную карту в любом отделении финучреждения по всей Украине.
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Средства для оздоровления и отдыха в размере пяти прожиточных минимумов на каждого ребенка (14 165 грн) для детей в возрасте от 6 до 18 лет имеют право получать семьи с детьми, оказавшиеся в наиболее сложных условиях — проживают на территориях, которые были во временной оккупации и находятся в зоне активных боевых действий, малообеспеченные и имеют детей с инвалидностью или из многодетной семьи.
Эти деньги будут зачислены на карту ПриватБанка со специальным режимом использования, их можно использовать по целевому назначению для приобретения путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из оздоровительных заведений для детей, которые находятся в Карпатах, информацию о которых можно узнать по ссылке.
Справка Finance.ua:
- в Украине в 2023 году семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять «живые» деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка.
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