ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на ТЦ «Приозерный» в Днепре — Finance.ua
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ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на ТЦ «Приозерный» в Днепре

Казна и Политика
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ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на ТЦ «Приозерный» в Днепре
ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на ТЦ «Приозерный» в Днепре
ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на Приозерный — один из крупнейших ТЦ в Днепре.
Об этом говорится в сообщении банка.
Бывшие владельцы банка пытались вернуть ТЦ «Приозерный» с 2021 года.
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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО «Миссия-1», которое связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций по делу № 904/201/21, которыми была подтверждена законность получения права собственности госбанка на торговый центр «Приозерный» в городе Днепр.
ТЦ Приозерный является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в г. Днепре, общей площадью более 32 тыс. кв.м.
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В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности получил право собственности на торговый центр.
На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.
Спустя почти пять лет ООО «Миссия-1», бывший владелец торгового центра, решила обжаловать право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.
По материалам:
Українські Новини
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