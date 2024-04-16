У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн — Finance.ua
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У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн

Фондовый рынок
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У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн
У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн
Бывшая жена экс-владельца ПриватБанка Елена Боголюбова пытается отсудить у государственного банка более 700 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба банка.

Детали дела

Верховный Суд 17 апреля рассмотрит кассационную жалобу ПриватБанка по делу № 201/473/17 по иску Елены Боголюбовой, экс-жены бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова.
Истица с 2017 года пытается взыскать с госбанка более 700 млн гривен, которые были привлечены в капитал банка во время процедуры bail-in.
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Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили требования Боголюбовой и постановили взыскать с государственного ПриватБанка более 700 млн гривен. Банк в августе 2022 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд, очередное рассмотрение которой и назначено на 17 апреля 2024 года.
Ранее Верховный Суд по подобным делам по искам других связанных с банком лиц удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка и отменил незаконные судебные решения о взыскании привлеченных в процедуре бейл-ин средств из банка.
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Напомним, 27 марта Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать $350 миллионов. Таким образом, коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда предотвратила взыскание немалой суммы с государственного банка, одного из крупнейших налогоплательщиков в стране.
По материалам:
Finance.ua
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