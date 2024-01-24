ПриватБанк озвучил результаты за 2023 год (инфографика, видео) — Finance.ua

ПриватБанк озвучил результаты за 2023 год (инфографика, видео) Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк озвучил результаты за 2023 год (инфографика, видео)

достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года. ПриватБанк обнародовал результаты прошлого года, которые оказывают непосредственный эффект на укрепление экономики государства. Прибыль банка до налогообложения

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка по результатам пресс-конференции банка ( видео

В 2023 году банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39% до более чем 60 млрд грн и чистый портфель кредитов для бизнеса на 23% до более чем 30 млрд грн.

Скріншот з відео ПриватБанку

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«2023 год принес немало трагедий, но он был и годом возможностей и адаптации бизнеса к вызовам в реалиях войны. ПриватБанк продолжал стабильно работать и не останавливался ни дня. Я горжусь теми бизнес-результатами, которых мы смогли достичь. Ведь чем выше наш результат — тем больше мы отдаем государству в виде налогов и дивидендов. Во времена, когда государству, как никогда, нужны средства на оборону, мы осознаем свою большую ответственность как государственного системообразующего банка», отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош.

Депозиты

Высокое доверие граждан и предприятий к банку и стабилизация ситуации в стране позволили увеличить объемы депозитов на 85 млрд грн (18%).

Такой рост масштабов бизнеса привел к увеличению чистого процентного дохода банка на 16,7 млрд грн.

Еще 3,0 млрд грн прироста чистого процентного дохода произошло благодаря процентной политике, которая реализовывалась НБУ в течение 2023 года. Чистый комиссионный доход вырос на 20%, достигнув 24,4 млрд грн. В условиях роста бизнеса операционные расходы выросли всего на 8%, оставаясь под пристальным управленческим контролем.

Качество кредитного портфеля постепенно улучшается, что дает значительную экономию по затратам на формирование резервов. В 2023 году они уменьшились на 11,8 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Вклад в бюджет

По результатам 2023 года ПриватБанк направляет в бюджет 26,8 млрд грн налога на прибыль (еще 8,2 млрд грн было предоплачено в 2021—2022 годах одновременно с дивидендами).

Заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук отметил: «Успех ПриватБанка имеет непосредственный эффект на обеспечение финансовой стабильности Украины и укрепление экономики государства в условиях войны, поэтому Минфин продолжит поддерживать инициативы банка, нацеленные на прибыльность и усовершенствование финансовой системы.

Напомним, ранее ПриватБанк объявил о продаже прав требования по карточным кредитам с общей задолженностью 501,4 миллионов гривен через систему электронных торгов «СЕТАМ». «ПриватБанк предлагает профессиональным участникам рынка до 2 февраля 2024 года зарегистрироваться на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП „СЕТАМ“ для приобретения прав требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 501,4 млн грн, которая является первоначальной (стартовой) ценой лота», — говорилось в сообщении.

Справка Finance.ua:

Клиенты ПриватБанка могут добавлять в мобильное приложение карту любого другого банка и проводить платежи и переводы. Клиенты банка смогут использовать карту другого банка в Приват24 так:

проводить переводы средств с карты на свои карты, а также оплачивать счета в ПриватБанке;

производить платежи на карту Visa/Mastercard любого мирового банка;

совершать платежи по стране по реквизитам;

производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

пополнять счет мобильного телефона.

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