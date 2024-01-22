ПриватБанк продаст безнадежные кредиты — Finance.ua
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ПриватБанк продаст безнадежные кредиты

Кредит&Депозит
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ПриватБанк продаст безнадежные кредиты
ПриватБанк продаст безнадежные кредиты
ПриватБанк объявил о продаже прав требования по карточным кредитам с общей задолженностью 501,4 миллиона гривен через систему электронных торгов «СЕТАМ».
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк предлагает профессиональным участникам рынка до 2 февраля 2024 года зарегистрироваться на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП „СЕТАМ“ для приобретения прав требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 501,4 млн грн, которая является первоначальной (стартовой) ценой лота», — сказано в сообщении.
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Данный портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные — по информации, имеющейся в ПриватБанке.
«Права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты. Продажа долга будет осуществляться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1 (две целых одна десятая) % от начальной (стартовой) цены лота», — объясняют в банке.
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К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в заем и/или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.
По материалам:
Finance.ua
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