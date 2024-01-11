ПриватБанк изменил услугу по обмену долларов: за что придется заплатить 10% и как это работает — Finance.ua

ПриватБанк изменил услугу по обмену долларов: за что придется заплатить 10% и как это работает Сегодня 13:26 — Валюта

Банк отправляет средства в банк-корреспондент за границей (инкассо), а со своего клиента берет плату в размере 10%. В Украине услуга инкассо была распространена на все отделения ПриватБанка . Банкноты, которые имеют признаки значительного износа, могут быть обменены в «Привате».

Дополнительно нужно заплатить за проверку купюры на подлинность. «Это уже кассир может решать. Если купюра в таком состоянии, что не понятно сразу, настоящая ли она, то нужно отдельно платить за проверку. Это 50 коп. за купюру, но не менее 100 грн», — рассказали OBOZ.UA в ПриватБанке. То есть если вам нужно проверить на подлинность одну купюру, вы заплатите 100 грн. Также за проверку 200 купюр нужно будет заплатить 100 грн. А за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно доплачивать по 50 копеек.

На инкассо должны принимать банкноты, которые разорваны (разрезаны) на части; с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически переменные элементы защиты, защитные ленты); с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

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Все остальные купюры банки и обменники должны принимать без дополнительной платы. Услугу инкассо в Украине предлагают не только в ПриватБанке.

Если для инкассо выбрать Райффайзен, то заплатить с 1000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно нужно заплатить 0,35−1 грн. за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюры перед тем, как отправлять ее на обмен.

В MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали. Однако в разговоре с OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма — 20 грн). То есть, за проверку и инкассо 1000 долларов пришлось бы заплатить 200 долларов комиссии за инкассо и 20 грн за проверку банкнот.

Обозреватель По материалам:

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