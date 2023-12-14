Суд закрыл производство по делу экс-акционера ПриватБанка, требовавшего отменить национализацию банка — Finance.ua
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Суд закрыл производство по делу экс-акционера ПриватБанка, требовавшего отменить национализацию банка

Фондовый рынок
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Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Александра Витязя к Министерству финансов Украины о признании недействительным договора продажи акций государству во время национализации ПриватБанка и обязательства вернуть ему акции ПриватБанка.
Производство было закрыто на основании норм Закона 590-ІХ.
Отметим, что Александр Витязь до национализации ПриватБанка был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером.
В 2017 году Витязь почти синхронно с другими экс-владельцами, экс-менеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in. Однако, после принятия Закона 590-IX и успешного применения его норм Большой Палатой Верховного Суда, часть «обжалователей» национализации забрала свои иски или дела были закрыты судом.
«ПриватБанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое длилось с 2018 года. С момента национализации банка, экс-владельцы и экс-менеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции.
Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, принятые в течение этого года по делам А. Дубилета, И. Коломойского, Г. Боголюбова, — свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и наших международных партнеров", — отметили в ПриватБанке.
По материалам:
Finance.ua
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