Суд закрыл производство по делу экс-акционера ПриватБанка, требовавшего отменить национализацию банка — Finance.ua

Суд закрыл производство по делу экс-акционера ПриватБанка, требовавшего отменить национализацию банка Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Александра Витязя к Министерству финансов Украины о признании недействительным договора продажи акций государству во время национализации ПриватБанка и обязательства вернуть ему акции ПриватБанка.

Производство было закрыто на основании норм Закона 590-ІХ.

Отметим, что Александр Витязь до национализации ПриватБанка был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером.

В 2017 году Витязь почти синхронно с другими экс-владельцами, экс-менеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in. Однако, после принятия Закона 590-IX и успешного применения его норм Большой Палатой Верховного Суда, часть «обжалователей» национализации забрала свои иски или дела были закрыты судом.

ПриватБанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое длилось с 2018 года. С момента национализации банка, экс-владельцы и экс-менеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции.

Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, принятые в течение этого года по делам А. Дубилета, И. Коломойского, Г. Боголюбова, — свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и наших международных партнеров", — отметили в ПриватБанке.

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