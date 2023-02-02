ПриватБанк сократил прибыль до 30 млрд грн — Finance.ua
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ПриватБанк сократил прибыль до 30 млрд грн

Фондовый рынок
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ПриватБанк сократил прибыль до 30 млрд грн
ПриватБанк сократил прибыль до 30 млрд грн
В 2022 году ПриватБанк сократил прибыль на 14% до 30,25 млрд гривен по сравнению с 2021 годом (прибыль составила 35,05 млрд гривен).
Как сообщает пресс-служба банка, это предварительные данные, до подтверждения годовой финансовой отчетности банка внешним аудитором.
Отмечается, что из более чем 1200 отделений ежедневно на протяжении войны открывалось в среднем 80% отделений. Кроме того, банк в течение года обновил сеть банкоматов и POS терминалов на уровне 80% и больше. С начала войны банк обеспечил перенос данных в облачный сервис международного оператора.
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В течение года новыми клиентами банка стали более 150 тысяч граждан. Из-за войны банк временно вводил кредитные каникулы, отменял проценты по кредитам на картах, комиссии для торговых предприятий и за снятие наличных, а также комиссии на большинство видов платежей.
В 2022 году было выдано 23,8 млрд грн малому и среднему бизнесу, что обусловило увеличение кредитного портфеля юридических лиц после вычета резервов на 58%.
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Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов.
В условиях роста инфляции расходы выросли всего на 5% (0,9 млрд грн).

Справка Finance.ua:

  • в течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанка 4,5 млн украинцев осуществили более 28 млн международных денежных переводов из-за рубежа более чем на 9 млрд дол. США;
  • за 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту.

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По материалам:
Finance.ua
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