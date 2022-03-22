ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины — Finance.ua

ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины
Сегодня 17:05 — Личные финансы ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины
ПриватБанк с 21 марта 2022 г. расширил возможности отправки переводов из Украины за границу.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Какие переводы разрешили:
- P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
- SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
- SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
- SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.
Как сделать перевод
Отправить перевод с карты можно в приложении Приват24 — меню Сервисы — Переводы — На карту.
SWIFT-перевод можно отправить не выходя из дома через интернет-банкинг Приват24 (mob или web) — Сервисы — Переводы — SWIFT.
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