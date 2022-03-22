ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины

Сегодня 17:05Личные финансы
224
ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из УкраиныПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов из Украины
ПриватБанк с 21 марта 2022 г. расширил возможности отправки переводов из Украины за границу.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Какие переводы разрешили:
  • P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
  • SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
  • SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
  • SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.
Как сделать перевод
Отправить перевод с карты можно в приложении Приват24 — меню Сервисы — Переводы — На карту.
SWIFT-перевод можно отправить не выходя из дома через интернет-банкинг Приват24 (mob или web) — Сервисы — Переводы — SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.