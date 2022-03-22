НБУ повысил в три раза лимит снятия наличных с валютных счетов — Finance.ua

1. Снятие наличной иностранной валюты в Украине и за границей:
увеличен ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). В то же время уточнено, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в банках;
ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах.
Введенные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг. Они и далее могут осуществляться без ограничений;
Национальный банк разрешил без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей, расширив перечень исключений из запрета на трансграничные операции, к которому также относятся расходы, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных;
3. Ограничение операций quasi cash и P2P-переводов с целью предотвращения выведения капитала за границу.
Национальный банк ограничил общим лимитом в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц:
перевод средств на счета физических лиц за границей с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (P2P-переводы);
проведение операций с использованием платежных карт для приобретения активов, непосредственно конвертируемых (обмениваемых) на денежные средства и относящихся к операциям quasi cash. Среди таких операций: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.
В Нацбанке напомнили, что рассчитываться картами украинских банков за товары и услуги в торговых сетях и в Интернете можно без ограничений как в Украине, так и за рубежом.
Кроме того, регулятор:
расширил перечень исключений к запрету, касающемуся переводов за границу, валютными операциями резидентов с выполнением обязательств, обеспеченных государственной гарантией;
разрешил покупать иностранную валюту на условиях «форвард» по форвардным договорам, заключенным до 23 февраля 2022 года (включительно) с соблюдением определенных условий.