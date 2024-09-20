ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран — Finance.ua

ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран Сегодня 15:46 — Финтех и Карты

ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран

Через месяц после запуска международной доставки карт ПриватБанка Укрпочтой к карте доступных для доставки стран добавили 8 новых стран.

Об этом сообщили в банке.

Это страны: Бельгия, Болгария, Кипр, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.

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Как заказать

Заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка очень просто — оформить заявку в несколько кликов в Приват24.

Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформьте Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.

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Справка Finance.ua:

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

Услуга доставки карт ПриватБанка доступна в пределах Украины и в 17 странах мира.

ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс. карт за границу. На сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.

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