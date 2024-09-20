ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран

Финтех и Карты
3
ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран
ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран
Через месяц после запуска международной доставки карт ПриватБанка Укрпочтой к карте доступных для доставки стран добавили 8 новых стран.
Об этом сообщили в банке.
Это страны: Бельгия, Болгария, Кипр, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.
Читайте также

Как заказать

Заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка очень просто — оформить заявку в несколько кликов в Приват24.
Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформьте Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.
  • Услуга доставки карт ПриватБанка доступна в пределах Украины и в 17 странах мира.
  • ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс. карт за границу. На сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.