ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран — Finance.ua
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ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран

Финтех и Карты
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ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран
ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран
ПриватБанк расширяет карту доставки карт — теперь клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую в Приват24 и получить «физическую» карту через курьера Новой Почты по любому адресу в Испании, Франции и Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Таким образом, клиенты ПриватБанка уже имеют возможность заказать доставку карты в любое отделение или почтомат Новой Почты по всей Украине и через курьера Новой Почты на любой адрес в 14 странах Европы:
  1. Польша,
  2. Молдова,
  3. Литва,
  4. Германия,
  5. Чехия,
  6. Румыния,
  7. Эстония,
  8. Латвия,
  9. Италия,
  10. Словакия,
  11. Великобритания,
  12. Испания,
  13. Франция,
  14. Венгрия.
ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс карт за границу. На сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.
Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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