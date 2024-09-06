ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран — Finance.ua

ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран Сегодня 16:12 — Финтех и Карты

ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран

Испании, Франции и Венгрии. ПриватБанк расширяет карту доставки карт — теперь клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую в Приват24 и получить «физическую» карту через курьера Новой Почты по любому адресу в

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Таким образом, клиенты ПриватБанка уже имеют возможность заказать доставку карты в любое отделение или почтомат Новой Почты по всей Украине и через курьера Новой Почты на любой адрес в 14 странах Европы:

Польша, Молдова, Литва, Германия, Чехия, Румыния, Эстония, Латвия, Италия, Словакия, Великобритания, Испания, Франция, Венгрия.

ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс карт за границу. На сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт , что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

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