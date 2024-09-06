ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран — Finance.ua

ПриватБанк расширил доставку карт за границу: список стран
ПриватБанк расширяет карту доставки карт — теперь клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую в Приват24 и получить «физическую» карту через курьера Новой Почты по любому адресу в Испании, Франции и Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Таким образом, клиенты ПриватБанка уже имеют возможность заказать доставку карты в любое отделение или почтомат Новой Почты по всей Украине и через курьера Новой Почты на любой адрес в 14 странах Европы:
- Польша,
- Молдова,
- Литва,
- Германия,
- Чехия,
- Румыния,
- Эстония,
- Латвия,
- Италия,
- Словакия,
- Великобритания,
- Испания,
- Франция,
- Венгрия.
ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс карт за границу. На сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.
Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.
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