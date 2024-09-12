ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн — Finance.ua

ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн Сегодня 16:29 — Кредит&Депозит

ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ПриватБанк подписали соглашение о распределении рисков, которое позволит выдать кредиты на €400 млн для поддержки бизнеса.

Подписание соглашения состоялось 11 сентября в Лондоне, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Договор предусматривает, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля выданных новых кредитов частным заемщикам на общую сумму €400 млн.

Это соглашение включает кредитование:

с предоставлением грантовой поддержки от международных доноров — для кредитов на инвестиционные цели;

проектов по обеспечению энергонезависимости для бизнес-клиентов; для ОСМД и частных лиц;

для микро, малых и средних клиентов;

проектов, поддерживающих женский бизнес, ветеранский бизнес, релоцированный бизнес и пострадавший от военных действий бизнес.

ПриватБанк сможет увеличить поддержку украинских компаний и расширить финансирование проектов по производству пищевых продуктов, энергоэффективности и выработке энергии, отметил ПриватБанк.

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