ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн — Finance.ua
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ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн

Кредит&Депозит
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ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн
ПриватБанк получил от ЕБРР портфельные гарантии для кредитования бизнеса на €400 млн
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ПриватБанк подписали соглашение о распределении рисков, которое позволит выдать кредиты на €400 млн для поддержки бизнеса.
Подписание соглашения состоялось 11 сентября в Лондоне, сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Договор предусматривает, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля выданных новых кредитов частным заемщикам на общую сумму €400 млн.
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Это соглашение включает кредитование:
  • с предоставлением грантовой поддержки от международных доноров — для кредитов на инвестиционные цели;
  • проектов по обеспечению энергонезависимости для бизнес-клиентов; для ОСМД и частных лиц;
  • для микро, малых и средних клиентов;
  • проектов, поддерживающих женский бизнес, ветеранский бизнес, релоцированный бизнес и пострадавший от военных действий бизнес.
ПриватБанк сможет увеличить поддержку украинских компаний и расширить финансирование проектов по производству пищевых продуктов, энергоэффективности и выработке энергии, отметил ПриватБанк.
По материалам:
Finance.ua
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