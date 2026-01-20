ПриватБанк меняет тарифы для активных ФЛП с 2026 года (размеры)
С 1 января 2026 г. ПриватБанк запускает масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Новая тарифная модель для ФЛП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии.
Что меняется
Если ФЛП производит расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 грн в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 грн.
Банк полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.
Также ПриватБанк снижает тарифы на платежи в другие банки и валютные операции, уменьшая финансовую нагрузку на предпринимателей, работающих с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.
Ранее речь шла о том, что ПриватБанк увеличил кредитный лимит по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя» до 11,5 млрд грн и продлила срок ее действия до 2046 года.
