Присвоили 10 млн грн: на Прикарпатье разоблачены застройщик и экс-чиновник — Finance.ua
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Присвоили 10 млн грн: на Прикарпатье разоблачены застройщик и экс-чиновник

Криминал
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Присвоили 10 млн грн: на Прикарпатье разоблачены застройщик и экс-чиновник
Присвоили 10 млн грн: на Прикарпатье разоблачены застройщик и экс-чиновник
Бывший директор Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и застройщик подозреваются в завладении 10 млн грн во время строительства школы.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Речь идет о строительстве учебно-воспитательного комплекса в селе Чукаловка.
Сообщается, что в 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области по результатам открытого конкурса заключило договор на строительство школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн грн. В сентябре 2022 года деятельность управления была прекращена, а объект строительства передали в Ивано-Франковский городской совет и провели корректировку проектно-сметной документации.
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«Однако выяснилось, что договор на строительство подписан с подконтрольной директору компанией, на счета которой было перечислено 33,6 млн грн за выполненные работы, которые якобы подтверждались соответствующей документацией. Впрочем, следствием установлено, что реально была выполнена только часть работ и на счета компании излишне перечислено более 10 млн грн. В дальнейшем эти средства были легализованы через ряд подконтрольных организаций», — говорится в сообщении САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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