Приостановление трудового договора на время военного положения: как изменилось законодательство — Finance.ua

Приостановление трудового договора на время военного положения: как изменилось законодательство Сегодня 09:45 — Личные финансы

Приостановление трудового договора на время военного положения: как изменилось законодательство

Новым законом усовершенствовано правовое регулирование приостановки действия трудового договора. Детально определены критерии и условия, предусмотрен механизм его обновления.

Об этом сообщается в комментарии Минэкономики к закону 2352-IX

Условия приостановления трудового договора

Как отмечается в комментарии, главным условием приостановки действия трудового договора является абсолютная невозможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором (работодателю — предоставлять работу, работнику — выполнять работу).

«Под абсолютной невозможностью предоставления работодателем и выполнения работником работы в контексте приостановления действия трудового договора, по нашему мнению, следует понимать случаи невозможности обеспечивать работнику условия труда вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические возможности, средства производства или имущество работодателя уничтожено в результате боевых действий или их функционирование по объективным и независимым от работодателя причинам невозможно», — говорится в комментарии.

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Кроме того, перевод работника на другую работу или привлечение его к работе по дистанционной форме организации труда невозможен в связи с отсутствием возможностей для применения такой формы организации труда или отсутствием на это его согласия, в частности, по причинам перемещения его с территории, где ведутся активные боевые действия.

Согласно закону, инициатором приостановления трудового договора могут быть как работодатель, так и работник, но на срок не более периода военного положения. В случае принятия решения об отмене приостановки действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Оформление приостановки действия трудового договора

Законом устанавливаются основные требования к оформлению приостановления действия трудового договора, осуществляемого приказом (распоряжением) работодателя, который должен содержать:

информацию о причинах приостановления действия трудового договора (в том числе детализировать обстоятельства, удостоверяющие невозможность обеих сторон выполнять свои обязанности);

способ обмена информацией между сторонами;

срок приостановки действия трудового договора;

количество, категории и фамилии, имя, отчество (при наличии) работника (ов);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта соответствующих работников;

условия возобновления действия трудового договора

Ограничения по отдельным работникам

В целях обеспечения бесперебойности осуществления власти и стабильности функционирования государственных органов и органов местного самоуправления законом предусматривается необходимость согласования приостановления действия трудового договора относительно должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления с военными администрациями, которые осуществляют свои полномочия на соответствующей территории.

Обжалование прекращения трудового договора

В целях обеспечения защиты работников от потенциальных злоупотреблений работодателей, связанных с безосновательной приостановкой действия трудовых договоров, законом предусматривается возможность обжалования работником приказа о приостановлении действия трудового договора в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, отметили в Минэкономики.

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