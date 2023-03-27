Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика) — Finance.ua

Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика) Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика)

Потребность в восстановлении Украины составляет 411 млрд долларов, а приоритетными направлениями станут критическая инфраструктура, жилье и важные социальные и транспортные объекты.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры со ссылкой на обновленный отчет Всемирного банка. Согласно отчету , прямой ущерб по итогам первого года войны составляет 135 миллиардов долларов, а нанесенный ущерб — около 290 миллиардов долларов.

Читайте также Всемирный банк назвал сумму восстановления экономики Украины

«Потребность в восстановлении составляет 411 миллиардов долларов. В приоритете — восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов. Здесь мы нуждаемся в поддержке международных партнеров, как финансовой, так и материально-технической. Также мы формируем цифровую экосистему, которая обеспечит полную прозрачность и открытость всех процессов, связанных с восстановлением. В частности, речь идет о создании Электронной системы управления восстановлением, которая позволит международным партнерам и общественности отслеживать каждый этап реализации проектов восстановления», — рассказал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Инфографика: Мининфраструктуры

Наибольший прямой ущерб был нанесен в следующих областях:

жилье — 50,4 миллиарда долларов;

транспорт — 35,7 миллиарда долларов;

торговля и промышленность — 10,9 миллиарда долларов;

энергетика и добывающая отрасль — 10,6 миллиарда долларов;

сельское хозяйство — 8,7 миллиарда долларов.

Читайте также Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины

Больше всего средств на восстановление требует транспортная сфера (более 22% общей потребности восстановления), жилищная (почти 17%) и энергетика (более 11%).

Исследование ущерба и потребностей восстановления не включает данные с временно оккупированных территорий. После их освобождения там будет дополнительно собираться информация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.