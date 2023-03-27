Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика) — Finance.ua
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Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика)

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Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика)
Приоритетные направления восстановления Украины (инфографика)
Потребность в восстановлении Украины составляет 411 млрд долларов, а приоритетными направлениями станут критическая инфраструктура, жилье и важные социальные и транспортные объекты.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры со ссылкой на обновленный отчет Всемирного банка. Согласно отчету, прямой ущерб по итогам первого года войны составляет 135 миллиардов долларов, а нанесенный ущерб — около 290 миллиардов долларов.
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«Потребность в восстановлении составляет 411 миллиардов долларов. В приоритете — восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов. Здесь мы нуждаемся в поддержке международных партнеров, как финансовой, так и материально-технической. Также мы формируем цифровую экосистему, которая обеспечит полную прозрачность и открытость всех процессов, связанных с восстановлением. В частности, речь идет о создании Электронной системы управления восстановлением, которая позволит международным партнерам и общественности отслеживать каждый этап реализации проектов восстановления», — рассказал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
Инфографика: Мининфраструктуры
Инфографика: Мининфраструктуры
Наибольший прямой ущерб был нанесен в следующих областях:
  • жилье — 50,4 миллиарда долларов;
  • транспорт — 35,7 миллиарда долларов;
  • торговля и промышленность — 10,9 миллиарда долларов;
  • энергетика и добывающая отрасль — 10,6 миллиарда долларов;
  • сельское хозяйство — 8,7 миллиарда долларов.
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Больше всего средств на восстановление требует транспортная сфера (более 22% общей потребности восстановления), жилищная (почти 17%) и энергетика (более 11%).
Исследование ущерба и потребностей восстановления не включает данные с временно оккупированных территорий. После их освобождения там будет дополнительно собираться информация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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