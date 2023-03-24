Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины

53
Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины
Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины
Восстановление экономики Украины после завершения развязанной россией войны будет стоить, по оценкам Всемирного банка, 411 млрд долларов, но в настоящее время эта сумма не включает потери инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Вместе со Всемирным банком представили сегодня обновленную Быструю оценку причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA2). Согласно ей, потребности нашего государства на восстановление выросли до 411 млрд долларов. ...Сумма причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Когда силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях», — написал Шмыгаль.
Читайте также
Он добавил, что проведение второго этапа RDNA2 — важный элемент в стратегии восстановления Украины.
«Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование — наши пять приоритетов на этот год. Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка», — добавил глава правительства.
Он также выразил признательность Всемирному банку за актуальный и обстоятельный анализ, который станет для Украины и партнеров важным инструментом реализации уже начавшегося проектов восстановления.

Справка Finance.ua:

  • по подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после завершения развязанной россией войны будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году;
  • общая сумма необходимых средств резко возросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, обнародованной в сентябре прошлого года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.