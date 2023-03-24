Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины — Finance.ua

Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины Сегодня 09:47

Шмыгаль уточнил данные о $411 миллиардах на восстановление Украины

Восстановление экономики Украины после завершения развязанной россией войны будет стоить, по оценкам Всемирного банка, 411 млрд долларов, но в настоящее время эта сумма не включает потери инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Вместе со Всемирным банком представили сегодня обновленную Быструю оценку причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA2). Согласно ей, потребности нашего государства на восстановление выросли до 411 млрд долларов. ...Сумма причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Когда силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях», — написал Шмыгаль.

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Он добавил, что проведение второго этапа RDNA2 — важный элемент в стратегии восстановления Украины.

«Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование — наши пять приоритетов на этот год. Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка», — добавил глава правительства.

Он также выразил признательность Всемирному банку за актуальный и обстоятельный анализ, который станет для Украины и партнеров важным инструментом реализации уже начавшегося проектов восстановления.

Справка Finance.ua:

по подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после завершения развязанной россией войны будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году;

общая сумма необходимых средств резко возросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, обнародованной в сентябре прошлого года.

Укрінформ По материалам:

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