Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд

Казна и Политика
55
Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд
Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд
Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд долларов США.
Об этом говорится на сайте Всемирного банка.
«Грант оказывает прямую поддержку бюджету Украины в рамках проекта Всемирного банка „Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине (PEACE)“ для поддержки основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны. Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут перечислены Правительству Украины после соответствующей проверки приемлемых расходов Всемирным банком», — говорится в сообщении.
Читайте также
В учреждении сообщают, что дополнительный пакет финансирования будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, здравоохранение, школы, выплату пенсий, помощь внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам-бюджетникам.
Место для вашей рекламы
Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил о дальнейшей поддержке народа Украины.
По его словам, Всемирный банк с начала войны предоставил Украине 20,6 млрд долларов финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.