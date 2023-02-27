Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд — Finance.ua

Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд

Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд долларов США.

Об этом говорится на сайте Всемирного банка.

«Грант оказывает прямую поддержку бюджету Украины в рамках проекта Всемирного банка „Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине (PEACE)“ для поддержки основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны. Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут перечислены Правительству Украины после соответствующей проверки приемлемых расходов Всемирным банком», — говорится в сообщении.

В учреждении сообщают, что дополнительный пакет финансирования будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, здравоохранение, школы, выплату пенсий, помощь внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам-бюджетникам.

Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил о дальнейшей поддержке народа Украины.

По его словам, Всемирный банк с начала войны предоставил Украине 20,6 млрд долларов финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.