УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства

0
УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства
УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства
АО «Укрзализныця» получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка и направит их на покупку и строительство фитинговых (контейнерных) платформ.
Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин.
«Всемирный банк выделяет 50 млн долл., 25 млн долл. пойдет на УЗ. Это два проекта платформ под контейнерные перевозки: закупка и строительство», — рассказал глава компании.
Он уточнил, что «Укрзалізниця» еще не получила средств.
Читайте также
Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 50 млн долл. грантового финансирования на ремонт и восстановление транспортной сети Украины, увеличение пропускных возможностей экспортно-импортных коридоров, а также на гуманитарную помощь.
Кроме УЗ, половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению для восстановления мостов.
Грант Всемирного банка будет предоставлен в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.