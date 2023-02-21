УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства — Finance.ua

УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства Сегодня 19:33

УЗ получит $25 миллионов гранта от Всемирного банка: как используют средства

АО «Укрзализныця» получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка и направит их на покупку и строительство фитинговых (контейнерных) платформ.

Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин.

«Всемирный банк выделяет 50 млн долл., 25 млн долл. пойдет на УЗ. Это два проекта платформ под контейнерные перевозки: закупка и строительство», — рассказал глава компании.

Он уточнил, что «Укрзалізниця» еще не получила средств.

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 50 млн долл. грантового финансирования на ремонт и восстановление транспортной сети Украины, увеличение пропускных возможностей экспортно-импортных коридоров, а также на гуманитарную помощь.

Кроме УЗ, половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению для восстановления мостов.

Грант Всемирного банка будет предоставлен в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.