Приобрести раз и навсегда: версию Microsoft Office 2024 сделают доступной без подписки — Finance.ua

Приобрести раз и навсегда: версию Microsoft Office 2024 сделают доступной без подписки
Версия Microsoft Office 2024 будет доступна без подписки. Ее можно будет купить «раз и навсегда». Прогнозируется, что Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) получит поддержку в течение пяти лет.
Об этом говорится в блоге Microsoft.
Коммерческая превью-версия Microsoft Office LTSC 2024 станет доступна уже в следующем месяце.
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Office LTSC 2024 будет включать только часть, содержащуюся в приложениях Microsoft 365, на основе функций, включенных в предыдущие выпуски.
Функции для Office LTSC 2024 включают в себя:
- новые параметры создания совещаний и улучшения поиска в Outlook;
- десятки новых функций и Excel, включая динамические диаграммы и массивы;
- улучшенные производительность, безопасность и доступность.
Office LTSC 2024 не будет поставляться с Microsoft Publisher или с программой Microsoft Teams, которую можно загрузить отдельно.
Несмотря на то, что версия в большинстве своем ориентирована на бизнес, будет также вариант для обычных пользователей — Microsoft Office 2024, который тоже получит пятилетнюю поддержку.
И хотя стоимость Office LTSC 2024 увеличится на 10% против предыдущих релизов, версия для индивидуальных потребителей не будет дорожать.
Обе версии Microsoft Office 2024 сделали доступными в Windows 10, Windows 11 и macOS.
Больше деталей компания обнародует впоследствии, ближе к полноценному релизу, который должен состояться позже в этом году.
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