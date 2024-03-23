Приобрести раз и навсегда: версию Microsoft Office 2024 сделают доступной без подписки — Finance.ua

Приобрести раз и навсегда: версию Microsoft Office 2024 сделают доступной без подписки Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Приобрести раз и навсегда: версию Microsoft Office 2024 сделают доступной без подписки, Фото: microsoft

Версия Microsoft Office 2024 будет доступна без подписки. Ее можно будет купить «раз и навсегда». Прогнозируется, что Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) получит поддержку в течение пяти лет.

Об этом говорится в блоге Microsoft.

Коммерческая превью-версия Microsoft Office LTSC 2024 станет доступна уже в следующем месяце.

Читайте также Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам

Office LTSC 2024 будет включать только часть, содержащуюся в приложениях Microsoft 365, на основе функций, включенных в предыдущие выпуски.

Функции для Office LTSC 2024 включают в себя:

новые параметры создания совещаний и улучшения поиска в Outlook;

десятки новых функций и Excel, включая динамические диаграммы и массивы;

улучшенные производительность, безопасность и доступность.

Office LTSC 2024 не будет поставляться с Microsoft Publisher или с программой Microsoft Teams, которую можно загрузить отдельно.

Читайте также Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом

Несмотря на то, что версия в большинстве своем ориентирована на бизнес, будет также вариант для обычных пользователей — Microsoft Office 2024, который тоже получит пятилетнюю поддержку.

И хотя стоимость Office LTSC 2024 увеличится на 10% против предыдущих релизов, версия для индивидуальных потребителей не будет дорожать.

Обе версии Microsoft Office 2024 сделали доступными в Windows 10, Windows 11 и macOS.

Больше деталей компания обнародует впоследствии, ближе к полноценному релизу, который должен состояться позже в этом году.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.