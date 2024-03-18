Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам — Finance.ua

Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам Сегодня 21:37 — Мир

Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам

Microsoft, Amazon и Google с 20 марта закроют доступ к своим облачным сервисам для российских компаний.

Об этом говорится в сообщении Softline, одного из крупнейших дистрибьюторов Microsoft в россии.

Это означает, что российские компании не смогут пользоваться этими продуктами или получать доступ к содержащимся в них данным.

В Microsoft объяснили такое решение санкциями Евросоюза против россии. В 12 пакете, принятом еще 19 декабря 2023 года, содержатся ограничения на поставку программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.

Заденет ли это обычных пользователей?

В Softline ответили , что однозначного ответа пока нет, ведь непонятно, как будет технически происходить блокировка.

Если россияне не сохранят все данные Google локально, то с 20 марта 2024 года они могут лишиться доступа к ним. Это означает, что они не смогут просматривать, редактировать или загружать файлы, хранящиеся на диске Google; использовать другие продукты Google, интегрированные с Google Диском, такие как Gmail, Google Docs, Google Sheets и Google Slides.

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