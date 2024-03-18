Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам

Мир
27
Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам
Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам
Microsoft, Amazon и Google с 20 марта закроют доступ к своим облачным сервисам для российских компаний.
Об этом говорится в сообщении Softline, одного из крупнейших дистрибьюторов Microsoft в россии.
Это означает, что российские компании не смогут пользоваться этими продуктами или получать доступ к содержащимся в них данным.
Читайте также
В Microsoft объяснили такое решение санкциями Евросоюза против россии. В 12 пакете, принятом еще 19 декабря 2023 года, содержатся ограничения на поставку программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.
Microsoft, Amazon и Google заблокируют российским компаниям доступ к своим облачным сервисам

Заденет ли это обычных пользователей?

В Softline ответили, что однозначного ответа пока нет, ведь непонятно, как будет технически происходить блокировка.
Если россияне не сохранят все данные Google локально, то с 20 марта 2024 года они могут лишиться доступа к ним. Это означает, что они не смогут просматривать, редактировать или загружать файлы, хранящиеся на диске Google; использовать другие продукты Google, интегрированные с Google Диском, такие как Gmail, Google Docs, Google Sheets и Google Slides.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.