Google заплатит $5 млн тому, кто применит квантовые вычисления на практике — Finance.ua
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Google заплатит $5 млн тому, кто применит квантовые вычисления на практике

Личные финансы
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Google заплатит $5 млн тому, кто применит квантовые вычисления на практике
Google заплатит $5 млн тому, кто применит квантовые вычисления на практике
Google, организация XPRIZE и Женевский центр прогнозирования науки и дипломатии запускают трехлетний конкурс с призом в $5 млн. Его цель — направить алгоритм квантовых вычислений на решение реальных проблем.
Об этом говорится в блоге Google.
Конкурс XPRIZE Quantum Applications стартовал 4 марта и продлится три года, приз получат финалисты.

Зачем этот конкурс

Google объясняет, что квантовые компьютеры обладают потенциалом для решения общественных проблем. Они могли бы ускорять разработку лекарств или создавать новые материалы для аккумуляторов и т. д. Но большинство квантовых алгоритмов изучалось преимущественно в контексте абстрактных математических проблем. И меньше для практического использования.
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Хотя есть много причин для оптимизма по поводу потенциала квантовых вычислений, мы все еще несколько не знаем, как, когда и для каких реальных проблем эта технология окажется наиболее трансформационной, — говорится в блоге.

Подробнее об условиях конкурса

  • В квалификационной заявке команды должны описать общественно полезную задачу, которую они хотят решить. А также дать анализ, сколько времени их алгоритм будет работать на квантовом компьютере, прежде чем достигнет решения.
  • До 20 команд разделят между собой призовой фонд в $1 млн и пройдут в финал. Команды-полуфиналисты должны: описать аппаратные спецификации, необходимые для запуска квантового алгоритма, предоставить доказательства того, что он быстрее или точнее классических компьютерных решений, и спрогнозировать положительное влияние, которое он будет иметь на общество в целом.
  • Призовой фонд в размере $3 млн будет распределен между тремя главными призерами, а $1 млн — между занявшими второе место.
  • Google пишет, что советниками и судьями конкурса будут авторитетные межотраслевые эксперты.
По материалам:
Ain.Ua
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