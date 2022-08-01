Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных — Finance.ua

Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных Сегодня 15:11 — Казна и Политика

Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Они касаются реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействия продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрения новых активных программ на рынке труда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Наконец-то приняли за основу законопроект № 6067 о содействии в трудоустройстве долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. За — 244», — написал Железняк.

Что это даст?

По словам нардепа, этим документом предлагается ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в том числе молодежи.

Он также позволит способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

уже более 37,3 миллионов гривен выплачено работодателям на компенсации заработной платы внутренне перемещенным лицам;

по состоянию на конец июня в Украине официально было зарегистрировано 274 тысячи безработных, а вакансий всего 22 тысячи. По словам вице-премьер-министра экономики Украины Юлии Свириденко, безработных, которым не подберут нужные вакансии, будут привлекать к общественным работам.

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