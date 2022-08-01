Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных — Finance.ua

Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных
Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Они касаются реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействия продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрения новых активных программ на рынке труда.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Наконец-то приняли за основу законопроект № 6067 о содействии в трудоустройстве долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. За — 244», — написал Железняк.
Что это даст?
- По словам нардепа, этим документом предлагается ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в том числе молодежи.
- Он также позволит способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Справка Finance.ua:
- уже более 37,3 миллионов гривен выплачено работодателям на компенсации заработной платы внутренне перемещенным лицам;
- по состоянию на конец июня в Украине официально было зарегистрировано 274 тысячи безработных, а вакансий всего 22 тысячи. По словам вице-премьер-министра экономики Украины Юлии Свириденко, безработных, которым не подберут нужные вакансии, будут привлекать к общественным работам.
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