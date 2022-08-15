Приложение «Приват24» обновили: добавили новые функции и возможности — Finance.ua

Приложение «Приват24» обновили: добавили новые функции и возможности Сегодня 11:00 — Казна и Политика

ПриватБанк сообщил, что «Приват24» получил большое обновление.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Появились сразу четыре новые функции, которые в первую очередь будут полезны для фрилансеров, родителей и автомобилистов.

Что нового в Приват24?

Инвойсы Payoneer для фрилансеров

Можно выставлять инвойсы Payoneer контрагентам через Приват24.

Смена лимита на Карте Юниора

Теперь юниоры могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню «Кошелек». Родителям посылается запрос на подтверждение в Приват24.

Заработать, когда работодатели — ваши родители

Сервис «Сделал — заработал» теперь есть и в веб-версии Приват24. Родители могут давать своему ребенку задания и назначать вознаграждение за их выполнение. Если выполнение задания подтверждено, ребенок получает денежное вознаграждение на карту Юниора.

Международное страхование для выезда за границу «Зеленая карта»

Оформить страхование можно сроком от 15 дней до 1 года. Теперь оно доступно и в веб-версии Приват24.

— для iOS.

— для Android.

— веб-версия Приват24.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк сообщал, что начал выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

УНІАН По материалам:

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