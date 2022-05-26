Приложение «Дія» хотят внедрить три страны — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приложение «Дія» хотят внедрить три страны — Федоров

Сегодня 09:42Мир
85
Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дії» и ввести такое приложение.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«По завершении официальной части Diia Summit лично встретился с министрами цифровой трансформации Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады. Обсуждали впечатления международных партнеров от Дії и будущие совместные инициативы. Ведь сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение „Дія“ стало международным. А украинцы смогли с цифровыми документами в приложении путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях за рубежом», — рассказал он.
По его словам, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания «Дії». С Польшей команда прложения реализует техническую интеграцию для отображения украинских документов в их приложении.
Место для вашей рекламы
«Благодарен за то, что все министры выразили готовность быстро интегрировать цифровые документы в Дії в национальные системы. По крайней мере, три страны — Словакия, Болгария и Молдова — хотят повторить успех „Дії“ и внедрить такое приложение в своих странах, а вице-премьер Словакии предложила сделать следующий международный Diia Summit в Братиславе», — подчеркнул Федоров.
По его словам, украинская сторона с Молдовой и Финляндией отдельно обсудили общий фронт противодействия российской информационной и киберагрессии, ведь именно эти страны являются возможными целями страны-агрессора.
Читайте также
«С каждым министром мы согласовали четкие общие цифровые проекты, среди них: участие в открытых конкурсах программы Digital Europe, реализация сервиса e-delivery для граждан, взаимное признание электронных подписей, дистанционное обучение, киберзащита и противодействие пропаганде. С большим интересом послушал опыт Латвии — единственной страны ЕС, которая действительно ввела полностью декларативное местожительство. Так, в первую неделю десятки тысяч латышей прописались во Дворце Президента, но сейчас все работает четко», — отметил министр.
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.