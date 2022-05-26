Приложение «Дія» хотят внедрить три страны — Федоров

Сегодня 09:42 — Мир

Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дії» и ввести такое приложение.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«По завершении официальной части Diia Summit лично встретился с министрами цифровой трансформации Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады. Обсуждали впечатления международных партнеров от Дії и будущие совместные инициативы. Ведь сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение „Дія“ стало международным. А украинцы смогли с цифровыми документами в приложении путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях за рубежом», — рассказал он.

По его словам, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания «Дії». С Польшей команда прложения реализует техническую интеграцию для отображения украинских документов в их приложении.

«Благодарен за то, что все министры выразили готовность быстро интегрировать цифровые документы в Дії в национальные системы. По крайней мере, три страны — Словакия, Болгария и Молдова — хотят повторить успех „Дії“ и внедрить такое приложение в своих странах, а вице-премьер Словакии предложила сделать следующий международный Diia Summit в Братиславе», — подчеркнул Федоров.

По его словам, украинская сторона с Молдовой и Финляндией отдельно обсудили общий фронт противодействия российской информационной и киберагрессии, ведь именно эти страны являются возможными целями страны-агрессора.

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«С каждым министром мы согласовали четкие общие цифровые проекты, среди них: участие в открытых конкурсах программы Digital Europe, реализация сервиса e-delivery для граждан, взаимное признание электронных подписей, дистанционное обучение, киберзащита и противодействие пропаганде. С большим интересом послушал опыт Латвии — единственной страны ЕС, которая действительно ввела полностью декларативное местожительство. Так, в первую неделю десятки тысяч латышей прописались во Дворце Президента, но сейчас все работает четко», — отметил министр.

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