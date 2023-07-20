Причины аннулирования выплат «Бюргергельд» в Германии — Finance.ua

Причины аннулирования выплат «Бюргергельд» в Германии Сегодня 14:29 — Личные финансы

Причины аннулирования выплат «Бюргергельд» в Германии

Украинцы в Германии могут получать финансовое пособие по безработице — Bürgergeld. Помимо денежной поддержки программа предлагает беженцам возможности для повышения квалификации.

Однако существует ряд причин, по которым беженцев могут лишить выплат по программе. Из-за чего прекращается материальная помощь — читайте далее.

Пособие Bürgergeld: причины аннуляции и уменьшения размера выплат

Как сообщает портал Ukrainianingermany, Bürgergeld может упразднить предоставление материальной помощи украинцам, если они не выполняют соответствующие условия программы.

Таким образом, причиной для штрафов, потери части средств или для полной аннуляции финансовой поддержки могут стать следующие случаи:

● Проживание по адресу, не соответствующему месту регистрации

Одним из условий получения пособия Bürgergeld является необходимость постоянно проживать по месту прописки. Согласно условиям программы, максимальный срок отсутствия по месту прописки — 21 день.

● Отказ от работы, курсов и семинаров, предложенных программой

В том случае, если человек, получающий пособие, отказывается от посещения курсов, семинаров по трудоустройству или работе, которое соответствует его профессиональным навыкам и квалификации, он может лишиться части материальной помощи. Отмечается, что за первое соответствующее нарушение сумма выплат будет снижена на 10%, за второе — на 20%, за третье — на 30%.

● Игнорирование срока без уважительной причины

Каждый раз, когда человек будет игнорировать срок, назначенный программой, сумма финансового пособия будет снижаться на 10% ежемесячно. Отмечается, что проценты могут суммироваться, однако их размер не должен превышать 30%.

● Увольнение с работы без уважительной причины

Если человек уволился с работы без весомых причин, следующие три месяца материальная помощь уменьшится на 30%.

● Сокрытие дополнительного дохода и имущества

Отмечается, что в случаях, когда беженцы скрывают информацию о своих доходах или имуществе, социальная служба будет обязана настаивать на полном возврате выплаченных по программе средств. В некоторых случаях за подобное мошенничество предусмотрены штрафы и даже лишение свободы.

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