Аренда жилья в крупнейших городах Германии: что, где и за какую цену — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда жилья в крупнейших городах Германии: что, где и за какую цену

Недвижимость
3
Аренда жилья в Германии, как и в других странах Европы, составляет значительную часть расходов. В Германии сейчас живет больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с другими государствами Европы. Порой им удается получить бесплатное жилье, но так бывает не всегда.

Аренда квартир в Германии: цены в больших городах.

Исторически сложилось так, что аренда квартир в Германии гораздо популярнее, чем покупка. В последние 30 лет 57% всех домохозяйств в стране находились именно в аренде. А в около 43% жили владельцы, которые это жилье когда-то купили.
Читайте также
По последним данным сервиса Numbeo, средние цены за аренду квартиры в крупных городах Германии таковы:
  • 854 евро за 1-комнатную квартиру в центре города;
  • 627 евро за 1-комнатную квартиру за пределами центра;
  • 450 евро за комнату в общей квартире.
Обратите внимание. Стоимость аренды может сильно отличаться. Вышеприведенные средние показатели касаются всей Германии, но стоимость может изменяться в каждом индивидуальном случае.
На графике ниже — средние цены за аренду 1-комнатной квартиры в шести крупнейших городах Германии:
  • Мюнхен: от 1023 евро в удаленном районе до 1366 евро в центре города;
  • Берлин: от 907 до 1331 евро;
  • Штутгарт: от 787 до 1278 евро;
  • Франкфурт: от 878 до 1143 евро;
  • Гамбург: от 803 до 1056 евро;
  • Кельн: от 678 до 906 евро.

Коммуналка и налог на радио. Какие дополнительные расходы вас ждут

Дополнительно к стоимости аренды вам также нужно будет платить за коммунальные услуги (вывоз мусора, электроэнергию, отопление и воду). У квартиры площадью 85 квадратных метров это будет стоить в среднем 246 евро в месяц. Интересно, что в разных регионах Германии стоимость коммунальных услуг если и отличается, то минимально.
Место для вашей рекламы
Арендаторов в Германии всегда обязывают заключить контракт, что обойдется вам в среднем 35 евро в месяц.
Читайте также
Налог на телевидение и радио (Rundfunkbeitrag). В Германии каждое домохозяйство должно платить плату за финансирование общественного вещания. Размер оплаты составляет 18,36 евро в месяц.
Плата взимается независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, слушаете ли немецкое радио или нет. Поскольку плата взимается с одного домохозяйства, плата может быть распределена между арендаторами, если вы проживаете в общей квартире.
Депозит за квартиру. При аренде квартиры в Германии вам необходимо будет внести залог. Арендодатель использует депозит для покрытия любого возможного ущерба, нанесенного имуществу во время проживания.
Если на момент выезда не было повреждений, вы получите ваш залог — его пришлют вам на карту/банковский счет. Залог за квартиру обычно равен 1−3 месяцам аренды. Если ваша месячная аренда составляет 1000 евро, то депозит, вероятно, составит от 1000 до 3000 евро.
Читайте также

Где искать жилье в Германии: список сайтов

Ища аренду квартиры, обратите внимание на то, кто ее предлагает — сам собственник или риелтор-посредник.
Цена в таких случаях может отличаться. Жилье предлагать могут разные люди: арендодатель (Vermieter), предыдущий арендатор (Vormieter), менеджер по недвижимости (Hausverwaltung), агент по недвижимости (Makler), арендатор (Mieter), ищущий субаренду (Untervermieter), или партнер по квартире (WG- Bewohner). Обращайте внимание на то, с кем вы имеете дело.
  1. ImmobilienScout24 — самая большая платформа для поиска квартир в Германии. Есть две версии: платная и бесплатная;
  2. eBay Kleinanzeigen — немецкая версия таких сайтов как Craigslist или Gumtree. Здесь нет риэлторов, только частные лица;
  3. Immowelt. de — вторая по величине платформа по поиску жилья в Германии. Есть частные предложения и квартиры от агентств. Сайт бесплатный для арендаторов;
  4. Wohnungsboerse.net — здесь вы также можете ознакомиться с полной информацией о предложении, а также связаться с арендодателем;
  5. WG-Gesucht — еще один сайт для поиска квартиры в аренду, самый большой ресурс для поиска общего жилья на рынке Германии. Многие предложения — только для временного проживания.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.