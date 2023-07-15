Аренда жилья в крупнейших городах Германии: что, где и за какую цену — Finance.ua

Аренда жилья в крупнейших городах Германии: что, где и за какую цену Сегодня 17:00 — Недвижимость

Аренда жилья в Германии, как и в других странах Европы, составляет значительную часть расходов. В Германии сейчас живет больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с другими государствами Европы. Порой им удается получить бесплатное жилье, но так бывает не всегда.

Аренда квартир в Германии: цены в больших городах.

Исторически сложилось так, что аренда квартир в Германии гораздо популярнее, чем покупка. В последние 30 лет 57% всех домохозяйств в стране находились именно в аренде. А в около 43% жили владельцы, которые это жилье когда-то купили.

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По последним данным сервиса Numbeo, средние цены за аренду квартиры в крупных городах Германии таковы:

854 евро за 1-комнатную квартиру в центре города;

627 евро за 1-комнатную квартиру за пределами центра;

450 евро за комнату в общей квартире.

Обратите внимание. Стоимость аренды может сильно отличаться. Вышеприведенные средние показатели касаются всей Германии, но стоимость может изменяться в каждом индивидуальном случае.

На графике ниже — средние цены за аренду 1-комнатной квартиры в шести крупнейших городах Германии:

Мюнхен: от 1023 евро в удаленном районе до 1366 евро в центре города;

Берлин: от 907 до 1331 евро;

Штутгарт: от 787 до 1278 евро;

Франкфурт: от 878 до 1143 евро;

Гамбург: от 803 до 1056 евро;

Кельн: от 678 до 906 евро.

Коммуналка и налог на радио. Какие дополнительные расходы вас ждут

Дополнительно к стоимости аренды вам также нужно будет платить за коммунальные услуги (вывоз мусора, электроэнергию, отопление и воду). У квартиры площадью 85 квадратных метров это будет стоить в среднем 246 евро в месяц. Интересно, что в разных регионах Германии стоимость коммунальных услуг если и отличается, то минимально.

Арендаторов в Германии всегда обязывают заключить контракт, что обойдется вам в среднем 35 евро в месяц.

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Налог на телевидение и радио (Rundfunkbeitrag). В Германии каждое домохозяйство должно платить плату за финансирование общественного вещания. Размер оплаты составляет 18,36 евро в месяц.

Плата взимается независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, слушаете ли немецкое радио или нет. Поскольку плата взимается с одного домохозяйства, плата может быть распределена между арендаторами, если вы проживаете в общей квартире.

Депозит за квартиру. При аренде квартиры в Германии вам необходимо будет внести залог. Арендодатель использует депозит для покрытия любого возможного ущерба, нанесенного имуществу во время проживания.

Если на момент выезда не было повреждений, вы получите ваш залог — его пришлют вам на карту/банковский счет. Залог за квартиру обычно равен 1−3 месяцам аренды. Если ваша месячная аренда составляет 1000 евро, то депозит, вероятно, составит от 1000 до 3000 евро.

Где искать жилье в Германии: список сайтов

Ища аренду квартиры, обратите внимание на то, кто ее предлагает — сам собственник или риелтор-посредник.

Цена в таких случаях может отличаться. Жилье предлагать могут разные люди: арендодатель (Vermieter), предыдущий арендатор (Vormieter), менеджер по недвижимости (Hausverwaltung), агент по недвижимости (Makler), арендатор (Mieter), ищущий субаренду (Untervermieter), или партнер по квартире (WG- Bewohner). Обращайте внимание на то, с кем вы имеете дело.

ImmobilienScout24 — самая большая платформа для поиска квартир в Германии. Есть две версии: платная и бесплатная; eBay Kleinanzeigen — немецкая версия таких сайтов как Craigslist или Gumtree. Здесь нет риэлторов, только частные лица; Immowelt. de — вторая по величине платформа по поиску жилья в Германии. Есть частные предложения и квартиры от агентств. Сайт бесплатный для арендаторов; Wohnungsboerse.net — здесь вы также можете ознакомиться с полной информацией о предложении, а также связаться с арендодателем; WG-Gesucht — еще один сайт для поиска квартиры в аренду, самый большой ресурс для поиска общего жилья на рынке Германии. Многие предложения — только для временного проживания.

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