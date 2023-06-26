Германия против передачи активов центробанка рф на восстановление Украины — Finance.ua

Германия против передачи активов центробанка рф на восстановление Украины Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Германия против передачи активов центробанка рф на восстановление Украины

Германия не поддерживает план Европейского Союза передать на восстановление Украины замороженные активы российского центрального банка.

Берлин считает, что идея использования российских денег для восстановления Украины ставит «сложные финансовые и юридические вопросы». Это создаст прецедент для других, в частности для Польши, которая сможет потребовать от Германии возмещения ущерба, причиненного во время Второй мировой войны.

Напомним, Нафтогаз подал иск в Окружной суд США Округа Колумбия, чтобы принудительно взыскать $5 млрд компенсации с рф (включая %) за убытки и утраченное имущество компании в Крыму.

Справка Finance.ua:

по результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборантов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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