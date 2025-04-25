Как получить справку о необходимости постоянного ухода (алгоритм) — Finance.ua

Как получить справку о необходимости постоянного ухода (алгоритм) Сегодня 18:33 — Личные финансы

Как получить справку о необходимости постоянного ухода (алгоритм)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и объявлено военное положение. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. В том числе те, кто осуществляют постоянный уход за другим лицом.

Как получить справку ВКК (врачебно-консультационной комиссии) о необходимости постоянного ухода — рассказали эксперты юридической компании INSEININ.

Справка ВКК о необходимости постоянного ухода — это официальный медицинский документ, который выдается врачебно-консультационной комиссией на основании обследования лица, подтверждающий, что человек из-за тяжелого состояния здоровья, хронических заболеваний, инвалидности или пожилого возраста не может самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности (питание, гигиена, передвижение т.д.) и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Этот документ является основанием для:

получения государственной социальной помощи по уходу;

оформления статуса лица, осуществляющего уход за лицом с инвалидностью или пожилого возраста;

получения льгот на оплату коммунальных услуг;

получения отсрочки от мобилизации для военнообязанных мужчин;

других социальных гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

Основным нормативным актом, регулирующим порядок выдачи справки, является Постановление Кабинета Министров Украины № 559 от 23.05.2007 года, а также приказы Министерства здравоохранения Украины, устанавливающие процедуру работы ВКК.

Кто имеет право на получение справки ВКК

Право на получение справки ВКК имеют лица, которые по медицинским показаниям не могут самостоятельно выполнять повседневные функции. В частности, это могут быть:

лица с инвалидностью I, II или III группы, если их состояние здоровья требует постоянного ухода;

пожилые люди (обычно старше 80 лет), утратившие способность к самообслуживанию;

дети с инвалидностью, если их состояние требует постоянного наблюдения;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (онкологические заболевания, неврологические расстройства, паралич и т. п. ), которые приводят к потере функциональных возможностей.

Для получения справки ВКК необходимо, чтобы потребность в уходе была подтверждена медицинскими заключениями и обследованиями.

Как получить справку ВКК

Оформление справки ВКК является многоступенчатым процессом, требующим четкого соблюдения процедуры.

Обращение к семейному врачу или профильному врачу — специалисту. Первым шагом является обращение к семейному врачу или врачу-специалисту (неврологу, онкологу, ортопеду и т. п. ), который ведет учет состояния здоровья. Врач проводит осмотр, анализирует медицинскую документацию и определяет, есть ли основания для направления на ВКК. На этом этапе могут понадобиться: медицинская карта, результаты предыдущих обследований (анализы, УЗИ, МРТ, КТ и т. п. ), заключения других специалистов.

), который ведет учет состояния здоровья. Врач проводит осмотр, анализирует медицинскую документацию и определяет, есть ли основания для направления на ВКК. На этом этапе могут понадобиться: медицинская карта, результаты предыдущих обследований (анализы, УЗИ, МРТ, КТ ), заключения других специалистов. Направление на ВКК. Если семейный врач или специалист подтверждает необходимость постоянного ухода, он выдает направление на врачебно-консультационную комиссию. Направление должно содержать диагноз, описание состояния здоровья, обоснование потребности в постоянном уходе.

Проведение заседания ВКК. Заседание комиссии проходит в медицинском учреждении (больнице, поликлинике). В ходе заседания рассматривается медицинская документация, проводится осмотр лица (при необходимости), оценивается степень утраты функциональных возможностей. В некоторых случаях ВКК может запросить дополнительные обследования, если информации недостаточно для принятия решения.

Выдача справки. После рассмотрения дела ВКК выдает справку, удостоверяющую необходимость постоянного ухода. Документ содержит персональные данные лица, диагноз, заключение о необходимости постоянного ухода, срок действия справки (обычно бессрочно, но в отдельных случаях может быть установлен определенный период).

Справку ВКК необходимо подать в соответствующие государственные органы (например, в управление социальной защиты населения или ТЦК и СП) для оформления социальных выплат или отсрочки от мобилизации для ухаживающих мужчин. В некоторых случаях может потребоваться нотариальное заверение копии документа.

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