Причин для ослабления гривны до конца января нет, — эксперт — Finance.ua
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Причин для ослабления гривны до конца января нет, — эксперт

Валюта
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Причин для ослабления гривны до конца января нет, — эксперт
Причин для ослабления гривны до конца января нет, — эксперт
Причин для падения курса гривны к доллару до конца января нет. В общем, все зависит от макрофинансовой помощи, предоставляемой Украине.
Такое мнение УНН высказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.
«Проблема принципиально состоит в том, что у нас все зависит от макрофинансовой помощи, которую нам предоставляют. Она будет — будет стабильный курс гривны к доллару, ее не будет — Нацбанк будет вынужден печатать гривну, чтобы покрыть социальные обязательства, и курс покатится. Пока что, на сегодняшний момент и, я думаю, даже до конца января, причин для того, чтобы курс падал, нет», — сказал Пендзин.
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Кроме того, он прокомментировал, что официальный курс впервые в 2023 году превысил 37 гривен за доллар.
Пендзин напомнил, что Нацбанк на сегодняшний день не устанавливает фиксированного курса.
«Сегодня курс ограниченно плавающий. То есть НБУ делает интервенции на рынке, и таким образом формируется курс. Национальный банк Украины еще летом отошел от фиксированного курса. Нацбанк проводит интервенции в зависимости от своей стратегии», — отметил Пендзин.

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Он отметил, что это было требование Международного валютного фонда, чтобы уйти от фиксированного курса.
«Да, курс превысил 37 грн за доллар, но вчера был в наличном обменнике и курс 37,4. Не 40, не 39. В то же время чуть больше, чем 37 безналичных. То есть, по сути дела, мы вернулись к соотношению налично-безналичного курса, который был у нас до начала полномасштабной войны. Это хорошо», — объяснил Пендзин.
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По материалам:
УНН
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