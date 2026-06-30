Прибыли и убытки «Нафтогаза» до и во время большой войны
НАК «Нафтогаз Украины» за весь 2025 год получила консолидированную чистую прибыль в размере 5,83 млрд гривен — это более чем в шесть раз меньше, чем в 2024 году и почти вчетверо меньше чем в 2023-м. При этом в первый год полномасштабной войны газовая компания была убыточна. Об убытках в «Нафтогазе» отчитывались и до войны, чаще, чем о доходах.
Об этом сообщает «Слово и дело».
Прибыли и убытки «Нафтогаза» до войны
НАК «Нафтогаз Украины» — это крупнейшая государственная энергетическая компания, объединяющая главные предприятия для добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. Ее учредили решением правительства 25 мая 1998 года.
Согласно данным отчетов компании, в 2004 году «Нафтогаз» получил 0,45 млрд гривен прибыли (0,08 млрд долларов). Следующие шесть лет группа компаний была убыточной: 2005 год — 1,01 млрд гривен, 2006 год — 2,18 млрд, 2007 год — 0,07 млрд, 2008 год — 2,02 млрд, 2009 год — 22,7 млрд, 2010 год — 12,16 млрд.
В 2011 году «Нафтогаз» смог получить 10,54 млрд гривен прибыли (1,32 млрд долларов), но затем в следующие четыре года снова был убыточным, в том числе из-за начала войны: 2012 год — 31,47 млрд, 2013 год — 17,96 млрд, 2014 год — 82,333,3 млрд.
В 2016 году группа компаний получила 22,53 млрд гривен чистой прибыли (0,88 млрд долларов), в 2017 году — 39,45 млрд гривен (1,48 млрд долларов), в 2018 году — 11,57 млрд гривен (0,43 млрд долларов), в 2019 году — 62,45 млрд гривен (62,45 млрд гривен).
В течение 2020 года, когда по всему миру началась пандемия коронавируса, «Нафтогаз» получил 19 млрд гривен ущерба (0,7 млрд долларов). Но уже 2021 год закончил с 12,02 млрд гривен прибыли (0,44 млрд долларов).
Финансовые результаты «Нафтогаза» во время вторжения
За первый год полномасштабного вторжения рф в Украину «Нафтогаз» получил 79,14 млрд гривен чистого убытка (2,44 млрд долларов). Однако в 2023-м общество смогло выйти в плюс — 23,12 млрд гривен прибыли (0,63 млрд долларов).
2024 год оказался прибыльным для «Нафтогаза» — общество отчиталось о 37,91 млрд грн прибыли (0,94 млрд долларов), что было наибольшей суммой с 2020 года. По итогам 2025 года «Нафтогаз» также получил прибыль, хотя и значительно меньше, чем в предыдущем году — 5,83 млрд грн (0,14 млрд долларов).
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