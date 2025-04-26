Прибыль украинских предприятий выросла на 22% - данные Госстата — Finance.ua
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Прибыль украинских предприятий выросла на 22% - данные Госстата

Казна и Политика
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Прибыль украинских предприятий выросла на 22% - данные Госстата
Прибыль украинских предприятий выросла на 22% - данные Госстата
По предварительным данным, в прошлом году крупные и средние предприятия в Украине получили 947,3 млрд грн прибыли. Это на 22% превышает показатель 2023 года, когда прибыль составила 776,4 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
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Так, по предварительным данным Госстата, прибыль компаний за 2024 год достигла 1 220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее прибыльные и наиболее убыточные предприятия

Наиболее прибыльными были предприятия, ведущие финансовую и страховую деятельность. Их финансовый результат по итогам года составил 445,151,4 млн грн прибыли.
Убытки за 2024 год допущены на сумму 273,3 млрд грн (+9,7%). Наиболее убыточными оказались компании сектора информации и телекоммуникаций — по сравнению с 2023 годом их убытки выросли в 4,6 раза.
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В целом доля убыточных предприятий в прошлом году составила 22,1%, годом ранее этот показатель равнялся 22%.
Напомним, 1 апреля 2024 обновился перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый «клуб белого бизнеса») от Государственной налоговой службы.
В настоящее время в перечень включено 8 199 тыс. налогоплательщиков, что меньше на 55 налогоплательщиков, чем в предыдущем перечне.
По материалам:
Укрінформ
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