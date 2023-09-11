Прибыль украинских предприятий упала за год в 12 раз — Finance.ua

Прибыль украинских предприятий упала за год в 12 раз Сегодня 12:04

Прибыль украинских предприятий упала за год в 12 раз

Предприятия и организации Украины в 2022 году получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в сумме 88,48 млрд грн, что в 12,6 раза меньше показателя за 2021 год (1,12 трлн млрд грн), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщила Государственная служба статистики, это вызвано ростом доли убыточных предприятий с 26,7% в 2021 году до 33,8% в 2022 году, а их суммарных убытков — в четыре раза: с 232,8 млрд грн до 928,2 млрд грн.

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В то же время в 2022 году 66,2% предприятий страны сработали рентабельно и получили 1,02 трлн грн прибыли, тогда как годом ранее таких предприятий было 73,3%, а их суммарная прибыль составила 1,35 трлн грн.

Ранее сообщалось, что украинские банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, Верховная Рада не успеет принять правительственный законопроект № 10 016 об отмене моратория на проведение налоговых проверок до конца сентября, а значит, он не заработает с 1 октября, как планировалось.

Справка Finance.ua:

предприниматели четырех стратегических регионов, в которых сосредоточены региональные офисы Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) — Львова, Одессы, Харькова и Днепра — улучшили оценки ведения бизнеса по сравнению с 2022 годом. При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе от одного до трех лет;

общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу и заграничных командировок. А сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины из-за войны — читайте по ссылке.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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