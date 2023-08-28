Зеленский предложил создать единый орган проверок для бизнеса — Finance.ua

Зеленский предложил создать единый орган проверок для бизнеса Сегодня 11:36

Зеленский предложил создать единый орган проверок для бизнеса

Президент Владимир Зеленский предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками бизнеса, и считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу в этом вопросе.

Об этом он заявил в интервью Наталии Мосейчук, транслировавшемся в национальном телемарафоне 27 августа.

«Они (бизнес. — Ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес», — сказал президент.

Зеленский добавил, что в Офисе президента сейчас была построена платформа для встреч с бизнесом.

«Раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы», — сказал глава государства, но назвал это «несистемным решением».

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Зеленский отметил, что бизнес не хочет никаких проверок и говорит, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам.

«Но это баланс. Для меня как для президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Какой баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия… Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверок, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС», — сказал президент.

По словам Зеленского, он предложил бизнесу внести изменения в законодательство, чтобы проверять бизнес имел право только один орган.

«Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили… Наш бизнес должен предложить, что будет за орган, какой этот человек и т. д. », — резюмировал президент.

Економічна Правда По материалам:

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