Прибыль украинских банков упала в 5 раз (инфографика) — Finance.ua

Прибыль украинских банков упала в 5 раз (инфографика) Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

Прибыль украинских банков упала в 5 раз (инфографика)

За 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 г. — лишь 11 млрд грн.

Об этом, ссылаясь на данные НБУ, сообщает Опендатабот

Из 67 банков в Украине почти треть — 21 банк — завершили период с убытком в 19 млрд грн. Важно, что с августа процент убыточных банков сократился с 38 до 31%.

Общая прибыль банков с «плюсовым» балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доля государственных банков в общей прибыли — самая большая. За год их процент возрос с 51% до 62,4%. Соответственно, доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банков с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Который месяц подряд первенство удерживает ПриватБанк — его прибыль составляет более половины (59%) прибыли всех банков с положительным капиталом. Так, за 10 месяцев ПриватБанк заработал 17,8 млрд грн. Однако это все еще на 33% меньше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом.

У половины банков из прошлогоднего Топ-10 существенно ухудшилась ситуация. Так, три из них — Укргазбанк, Альфа-банк (Сенс Банк), Укрэксимбанк — сейчас имеют большие убытки и замыкают рейтинг банков по доходности.

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Несмотря на общую негативную тенденцию, некоторые банки улучшили свои показатели по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Так, прибыль Укрсиббанк а за 10 месяцев 2022 года более чем в два раза выше прошлогодних показателей: 2,62 млрд грн против 1,22 млрд грн. Благодаря этому он поднялся на 10 пунктов и занял второе место в рейтинге банков.

Ситибанк смог увеличить свою прибыль на 36% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году: 1,9 млрд грн против 1,4 млрд грн. Это позволило ему подняться в рейтинге с 10-й позиции на 4-ю.

Из 16 банков с иностранным капиталом всего 9 вышли в «плюс» по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Интересно, что львиная доля — 89% или 7 млрд грн — приходится на треть из них: Укрсиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) и Ситибанк (1,9 млрд грн).

Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн. Более трети — 36% или 1,26 млрд грн — заработал Универсал банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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