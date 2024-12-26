Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года — Finance.ua

Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года Сегодня 17:22 — Энергетика

Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года

Группа «Нафтогаз» отчиталась о чистой консолидированной прибыли в размере 23,3 млрд грн за первые девять месяцев 2024 года. Это на 8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прибыль составила 15,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Согласно сообщению, консолидированная операционная прибыль за этот период составила 32,4 млрд грн, что превышает прошлогодний показатель в 25,2 млрд грн.

Сколько средств уплачено в госбюджет

За девять месяцев 2024 года предприятия Группы «Нафтогаз» уплатили в бюджет Украины почти 67 млрд грн.

Отмечается, что «Нафтогаз» продолжает стабильно добывать углеводороды и снабжать природным газом почти 12,4 млн домохозяйств.

Компания также поставляет газ по фиксированным тарифам в условиях действия ПСО (возложение специальных обязанностей).

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