Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года

Энергетика
16
Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года
Прибыль «Нафтогаза» выросла на 8 млрд грн за девять месяцев 2024 года
Группа «Нафтогаз» отчиталась о чистой консолидированной прибыли в размере 23,3 млрд грн за первые девять месяцев 2024 года. Это на 8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прибыль составила 15,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Читайте также
Согласно сообщению, консолидированная операционная прибыль за этот период составила 32,4 млрд грн, что превышает прошлогодний показатель в 25,2 млрд грн.

Сколько средств уплачено в госбюджет

За девять месяцев 2024 года предприятия Группы «Нафтогаз» уплатили в бюджет Украины почти 67 млрд грн.
Отмечается, что «Нафтогаз» продолжает стабильно добывать углеводороды и снабжать природным газом почти 12,4 млн домохозяйств.
Читайте также
Компания также поставляет газ по фиксированным тарифам в условиях действия ПСО (возложение специальных обязанностей).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.