«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»

Личные финансы
40
«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»
«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»
Мошенники начали распространять информацию о якобы предоставлении украинцам бесплатного газа.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз».
«Мошенники распространяют ложную рекламу от имени Группы Нафтогаз. Фейковые публикации содержат информацию о выплате 5000 грн и предоставлении бесплатного газа украинцам», — говорится в сообщении.
Читайте также
В компании отмечают, что не собирают никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ.
«Такие публикации — это попытка получения персональных данных и средств граждан. Пожалуйста, не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам», — подчеркнули в «Нафтогазе».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.