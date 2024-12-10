«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом» — Finance.ua

«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»
Мошенники начали распространять информацию о якобы предоставлении украинцам бесплатного газа.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз».
«Мошенники распространяют ложную рекламу от имени Группы Нафтогаз. Фейковые публикации содержат информацию о выплате 5000 грн и предоставлении бесплатного газа украинцам», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что не собирают никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ.
«Такие публикации — это попытка получения персональных данных и средств граждан. Пожалуйста, не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам», — подчеркнули в «Нафтогазе».
Поделиться новостью