«Прибавка на активизацию»: как получить выплаты от службы занятости в Польше, даже когда уже нашли работу — Finance.ua

«Прибавка на активизацию»: как получить выплаты от службы занятости в Польше, даже когда уже нашли работу Сегодня 08:39 — Личные финансы

«Прибавка на активизацию»: как получить выплаты от службы занятости в Польше, даже когда уже нашли работу

«Прибавка на активизацию» (Dodatek aktywizacyjny). Люди, получающие пособие по безработице от службы занятости Польши в 2025 году, но уже нашедшие работу, имеют право на выплату под названием(Dodatek aktywizacyjny).

UAinKrakow.pl рассказывает о ее размере, периоде выплаты пособия и о том, как подать заявку.

Какой размер и срок выплаты пособия

Сумма «Прибавки на активизацию» зависит от размера выплаты по безработице, ведь пособие составляет 50% от нее. Размер суммы составляет 831 злотый брутто и 731 злотый нетто.

Период выплаты равен половине времени, в течение которого должно было выплачиваться пособие по безработице. То есть если вы четыре месяца должны получать пособие по безработице, но нашли работу, то «Прибавку на активизацию» будете получать два месяца. Сумма будет выплачиваться ежемесячно на ваш банковский счет.

Срок выплаты может быть продлен в случаях, если человек:

будет работать неполный рабочий день;

будет получать сумму меньше минимальной заработной платы (с 1 января 2025 года она составляет 4666 злотых брутто).

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Если человек, которому насчитали пособие, потеряет работу, то сразу будет лишен права на дальнейшие выплаты.

«Прибавка на активизацию» подлежит налогообложению. Информацию о ней нужно будет внести в PIT в разделе «Другие источники».

Кто может получить выплату

Не все безработные, зарегистрированные в службе занятости, могут подать заявку. Они должны отвечать определенным критериям:

иметь право на пособие по безработице;

найти работу по собственной инициативе

или

трудоустроиться с помощью службы занятости на общественные работы, но работать неполный рабочий день и получать ниже минимальной зарплаты.

Прибавку не будут выплачивать зарегистрированным безработным, которые:

нашли работу за границей у иностранного работодателя;

нашли работу у работодателя, у которого работали до регистрации в службе занятости;

ушли в неоплачиваемый отпуск (однако после выхода из отпуска выплата пособия возобновится).

Какие документы нужно подготовить

Чтобы получить пособие, необходимо подать в службу занятости:

заявление;

справку от работодателя, который принял вас на работу;

умову о праце (umowu o pracę) / умову злецене (umowu zlecenia) / умову о дело (umowu o dzieło);

справку о доходах (для подсчета размера пособия).

Где подать документы в Кракове

Подать заявку и узнать больше информации о «Приложении на активизацию» можно:

в Уездной службе занятости по адресу ul. Mazowiecka 21, тел. 122 997 425 или в Городской службе занятости по адресу ул. Wwowozowa 34, тел. 126 855 060;

через личный профиль на портале www.praca.gov.pl.

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